8月31日、新潟競馬場で行われた9R・瓢湖特別（3歳上1勝クラス・芝2200m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、トリプルコーク（牡3・美浦・黒岩陽一）が勝利した。クビ差の2着に2番人気のサトノパトリオット（牡3・美浦・木村哲也）、3着にジェットブレード（牡3・美浦・青木孝文）が入った。勝ちタイムは2:13.6（良）。