8月31日、新潟競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（ダ1800m）は、川田将雅騎乗の1番人気、マテンロウダビンチ（牡2・栗東・中内田充正）が快勝した。6馬身差の2着にサイモフェーン（牡2・美浦・高木登）、3着にブルーミーティア（牡2・美浦・鈴木伸尋）が入った。勝ちタイムは1:55.2（良）。2番人気で坂井瑠星騎乗、アンジュプロミス（牝2・栗東・矢作芳人）は、4着敗退。【新馬/新潟5R】良血ガローファノがデビューV…半兄はサト