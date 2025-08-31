8月31日、新潟競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1800m）は、戸崎圭太騎乗の1番人気、ガローファノ（牝2・美浦・黒岩陽一）が勝利した。1/2馬身差の2着に2番人気のタッセルノット（牝2・美浦・林徹）、3着にエオリアンリッジ（牡2・美浦・尾関知人）が入った。勝ちタイムは1:49.8（良）。【新潟4R】レイデオロ産駒 オリオアルセーリオ人気に応えるキタサンブラック産駒2歳新馬戦・ガローファノと戸崎圭太騎手戸崎圭太騎乗の1番