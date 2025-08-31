籠に入ったカキの稚貝は沖合のいかだにつるされて育った＝昨年１１月２０日、小網代湾三浦市・小網代湾の漁業者たちが手入れをしてきた養殖カキが今年から「小網代の牡蠣（かき）」として商品化され、市内の市場などに出荷されている。海水の影響で成育は予定より遅れたものの、独特の味わいを求めて評判は上々。漁業を取り巻く環境が厳しくなる中、三浦の新たな特産物として期待が高まっている。みうら漁業協同組合の漁業者た