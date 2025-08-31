◇セ・リーグ阪神―巨人（2025年8月31日甲子園）優勝へのマジックを9としている阪神の前監督、岡田彰布オーナー付顧問（67）がスカイAの巨人戦中継でゲスト解説を務めた。岡田顧問は監督時代に愛用していたパインアメにまつわる秘話を披露した。「ベンチの後ろにクーラーの吹き出し口があるんやけど、オレのパインアメはそのクーラーのところに置いてたんや」と置き場所にも理由があったと語った岡田監督。その理由が「