◇九州六大学野球秋季リーグ第1週2日目北九大20―11久留米大（2025年8月31日北九州市民）5回終了時点で2―2だったとは思えない。最終スコアは20―11だった。両チーム合わせて28安打が飛び出した乱打戦を制して北九大が開幕連勝スタートを飾った。7回に1年生の古謝の3ランで北九大がリードしたが、久留米大が9回に追いつき延長10回からはタイブレークに突入。10回に古謝が2打席連続の3ランを同じように右翼席に運んだ。「