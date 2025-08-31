2025年9月のしし座（獅子座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、しし座の全体運、社交運、恋愛運を占います。しし座（7月23日〜8月22日生まれ）マイペースのススメのんびりライフを・全体運もうキャパオーバー。処理が追い付いていません。けれど、意識は覚醒しているため、「やらなきゃ」「なんとかしなきゃ」で気持ちが焦り、実際は思うほど手が動かせないため、もどかしさだけが募っていきます。あなた