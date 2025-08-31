この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第8話をごらんください。 ランチで入った店の、隣のテーブルで盛り上がっていた大学生の会話に「世の中を舐めている」と感じた問句さん。ナエくまさんにその時のことを愚痴