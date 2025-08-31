◆ロッテ4―3ソフトバンク（31日、ZOZOマリン）首位のソフトバンクが、最下位のロッテに連敗を喫した。打線は2回、6番の今宮健太から3連打で1点を先制。さらに佐藤直樹も右前打で続き、なおも無死満塁としたがに1点を先制するも、野村勇が三ゴロ、周東佑京が投ゴロ、牧原大成が三振に倒れ、追加点を奪うことはできなかった。その直後の守りで、先発の松本晴は佐藤都志也に3号ソロを浴び、一振りで試合を振り出しに戻された