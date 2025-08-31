◆ロッテ―ソフトバンク（31日、ZOZOマリン）ソフトバンクの川村友斗が終盤に痛恨の走塁死を犯した。2点を追う8回2死一、二塁。川村は一塁の代走として出場した。代打の柳町達が中前打を放つと、二走の栗原陵矢が生還。同点の走者となる川村は三塁を狙ったが、タッチアウトとなった。この試合、ソフトバンクは走塁ミス、けん制死やバッテリーミスが相次いでおり、痛すぎる走塁死となった。