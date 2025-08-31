◆ウエスタン・リーグソフトバンク8―2広島（31日、タマスタ筑後）ソフトバンクの廣荑隆太選手（24）が、審判に対する侮辱行為により退場処分を受けた。8回1死満塁でハーフスイング空振り三振となった後、バットをそのまま置いてベンチへ戻り、下村球審から退場宣告をされた。下村審判は場内で「侮辱行為で退場とします」と説明した。試合後、松山秀明2軍監督は「バットを置いて（ベンチに）帰ると退場になるみた