◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（３１日・甲子園）巨人は３０日に２５歳の誕生日を迎えた横川凱投手が２勝目を目指して先発。３回に四球と２連打で１点を先取され、５回まで５安打１失点。打線は２回の無死二、三塁の好機を生かせないなどあと一本が出ず、阪神の先発・才木浩人投手に５回４安打無得点に抑えられている。巨人は初回、１死から泉口友汰内野手が１２試合連続ヒットとなる中前打で出塁したが、３番に入る岡本