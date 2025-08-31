ロックバンド「ＭＹＦＩＲＳＴＳＴＯＲＹ」のボーカルＨｉｒｏが３１日、自身のＳＮＳを更新。３０日の愛知公演が途中で中止になったことを謝罪した。Ｈｉｒｏは「昨日、今日楽しみにしててくれた皆さん、 本当にごめんなさい。 折角予定空けてもらって、高いチケット代払って来てくれていたのに不甲斐ない結果になってしまって本当に申し訳ない」とファンに向けて謝罪。「自分自身ＬＩＶＥ途中で声が出なくなってしまった