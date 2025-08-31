ＪＯ１やＩＮＩを輩出した日本最大規模のオーディション番組「ＰＲＯＤＵＣＥ１０１ＪＡＰＡＮ」から誕生した第３弾グループで、初の女性グループオーディションから誕生した１１人組「ＭＥ：Ｉ（ミーアイ）」のメンバー・ＴＳＵＺＵＭＩが活動再開することが３１日、所属事務所「ＬＡＰＯＮＥＧＩＲＬＳ」の公式サイトで発表された。公式サイトでは「いつもＭＥ：Ｉへの温かいご声援をいただき、誠にありがとうございま