マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５１）が率いるアマ野球チーム「ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ」と高校野球女子選抜のエキシビションマッチが３１日にバンテリンドームで行われた。「ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ」には昨年に引き続いて松井秀喜氏（５１）、松坂大輔氏（４４）が参加。さらに今年は松井稼頭央氏（４９）も加わり、８―０で大勝。球場に集まった２万１２３３人のファンからは、レジェンドの集