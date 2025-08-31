◆ＳＡＴＯｐｒｅｓｅｎｔｓ高校野球女子選抜―イチロー選抜ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ（３１日・バンテリンドーム）先発を任された阿部さくら（３年）＝神戸弘陵＝が、松井秀喜氏から空振り三振を奪い、２回無失点と好投した。「初回は緊張してあまり覚えてないけど、大きな舞台でプレーできて、いい経験ができた」と振り返った。初回、１番・イチロー氏を２球で追い込むと、カウント２―２から１１７キロの直球で二ゴロに