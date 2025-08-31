4回ロッテ1死、友杉が左越えに本塁打を放つ＝ZOZOマリンロッテが逆転勝ち。0―1の二回に佐藤の2戦連発のソロで追い付き、三回は先頭の西川からの3連打で好機をつくって2点。四回には友杉のプロ初本塁打で加点した。ソフトバンクは六回までに10安打を放ちながら、拙攻が目立った。