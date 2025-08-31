湘南ベルマーレは８月31日、J１第28節でガンバ大阪とホームで対戦。FW二田理央の鮮烈なボレー弾で先制した。13分、この試合が加入後初スタメンとなった二田は、自陣からのスルーパスに抜け出すと、ペナルティエリア右から右足を振りぬく。バウンドしたボールに右足で合わせたボレーシュートは、縦回転のドライブがかかり、GKの頭上で落ちるようにネットを揺らした。 現在18位で、この試合に勝利して降格圏脱出を狙う湘