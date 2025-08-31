◆ＳＡＴＯｐｒｅｓｅｎｔｓ高校野球女子選抜０―８イチロー選抜ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ（３１日・バンテリンドーム）「イチロー選抜ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ」が、「高校野球女子選抜」に快勝して、２１年から５連勝となった。「１番・投手」で先発したイチロー氏（５１）は１安打を放ち、投げても９回１安打完封で最速１３５キロをマークし、毎回の１４三振を奪った。「４番・中堅」の松井秀喜氏（５１）は３回の２打