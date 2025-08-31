◆パ・リーグ西武―オリックス（３１日・ベルーナＤ）先発・隅田知一郎投手は今季３度目の挑戦も、５回０／３を９安打２失点で降板となり、またしても自身初の２桁１０勝には届かなかった。２４日・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）から中６日での登板。３回まで走者を出しながらも無得点投球を続けていたが、４回２死一、三塁から渡部聖の落球により先制を許すと、５回１死三塁では西川に右前適時打を浴び２点目を奪われる。６回は先頭