熱中症警戒アラートが出された静岡県内は、8月31日も危険な暑さとなり、浜松市や三島市などで猛暑日となりました。 【動画】浜松で37℃…8月最終日も各地で猛暑日 9月1日も熱中症警戒アラート発表＝静岡県 日中の最高気温は、浜松市天竜区佐久間で37．0℃、三島市で36．7℃など、県内18の観測地点のうち4地点で猛暑日となりました。 ＜野田栞里記者＞ 「静岡市清水区です。きょうは風があるので日陰なら暑さをしの