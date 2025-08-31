8月3日、裾野市内で見つかった不発弾について、自衛隊などは8月31日、周辺の住民を避難させて処理しました。 【動画】裾野市で見つかった不発弾を自衛隊などが処理 重さ約70キロ＝静岡県 3日、裾野市深良地区の民有地で見つかった不発弾は、陸上自衛隊とアメリカ海兵隊の調査で、爆発させるための装置はあるものの、破裂させる火薬が入っていないことが分かりました。 裾野市と自衛隊・警察などで組織する不発弾処理対策本部は