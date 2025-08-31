©OVERSE/KING RECORDSRain Treeが本日8月31日（日）にP.O.南青山ホールにてRain Tree＜ファンクラブイベント#8＞。を開催し、3rdデジタルシングルを2025年年内にリリースすることを発表した。イベント当日は暑い夏を吹き飛ばすような涼しげな浴衣姿で登場したメンバー15名（※加藤柊、黒沢禾恋は活動休止中のため不参加）。ファンと交流する楽しいイベントにて、メンバーを代表してリーダーの新野楓果から新作リリースのサプ