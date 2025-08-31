31日午前11時ごろ、岐阜県池田町下東野の今西光男さん（75）の住宅で火事がありました。 【写真を見る】岐阜・池田町で住宅火災女性（71）が意識不明の重体 警察によりますと、火は約1時間半で消し止められましたが、今西さんの妻（71）がやけどで病院に搬送され意識不明の重体です。 住宅は鉄骨平屋建てで、今西さんは妻と2人暮らし。今西さんは出火当時、外出していて無事でした。警察と消防が出火原因を調べています。