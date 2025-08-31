◇セ・リーグDeNA−中日（2025年8月31日横浜）DeNAの藤浪晋太郎投手（31）が31日、中日戦で移籍後2度目のマウンドに立った。本拠地横浜スタジアムでは初登板。5回に2者連続四球でピンチを招いたが、無失点で切り抜けた。5回に突如乱れた。2者連続四球で無死一、二塁とピンチを迎えた。コーチがマウンドに向かい、時間を取ったものの、9球連続ボール。投ゴロの間に1死二、三塁とランナーを進められたが、松葉を投ゴロ、岡