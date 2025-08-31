野球殿堂入り表彰式で松井秀喜さん（右）らから花束を受け取り、記念写真に納まるイチローさん＝31日、名古屋市のバンテリンドームナゴヤプロ野球と米大リーグで通算4367安打をマークしたイチローさん（51）＝本名鈴木一朗＝の野球殿堂入り表彰式が31日、バンテリンドームナゴヤで行われた。野球殿堂博物館に掲額されるレリーフが披露され、イチローさんには榊原定征コミッショナーからレプリカが贈られた。イチローさんはこの