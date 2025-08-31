31日午後、大分市では落雷に関する消防への通報が相次ぎました。停電でエレベーターに閉じ込められた人がいましたが、全員無事に救助されています。 気象台によりますと、大分県内は暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。由布市湯布院で1時間に35.5ミリの激しい雨を観測したほか、大分市では落雷による消防への通報が相次ぎました。 落雷とみられる停電で停止したエレベ&