31日夜フィナーレを迎える24時間テレビ。大分県内の募金会場にはきょうも多くの善意が寄せられています。 県内11か所で行われた街頭募金は先ほど午後5時で終了しましたが、メイン会場の大分市のTOSハウジングメッセでは31日午後9時まで受け付けています。 寄付金は災害の復興支援や福祉車両の購入などに役立てられます。