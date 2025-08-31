¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¤¬31Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ABEMA¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season6¡Ù½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Night¡Ù¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈMC¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£6·î¤ËÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿Âè1»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþÃËÈþ½÷¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ª¥·¡¼¥º¥ó6¤Î½Ð±é¼Ô¤¬¥º¥é¥êÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢³»¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¡È¾ï²Æ¤Î³Ú±à¡É¡¦¥Õ¥£¥¸¡¼¤Î2¤Ä¤ÎÅç¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡¢°µÅÝÅªÆùÂÎÈþ¤ò¸Ø¤ë¿åÃå