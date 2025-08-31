新潟県関川村で31日、川遊びをしていた中学生が川の中で溺れ、その後、救助されましたが、意識不明の状態となっています。事故があったのは関川村上関の荒川左岸です。警察によりますと31日午後4時頃、男子生徒は友人6人と荒川に遊びに来て、そのうち4人で、左岸の温泉橋付近で川遊びをしていたところ、体勢を崩して川の中に溺れ、その後、姿が見えなくなったということです。消防が捜索していたところ、消防署員が温泉橋付近で男