「ロッテ４−３ソフトバンク」（３１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが連勝で開幕カード以来今季２度目のソフトバンク戦カード勝ち越しを決めた。１点先制された直後の二回、佐藤が２試合連続となる３号同点ソロ。「取られた後だったのですぐに取り返せたことは良かったです。後ろに繋ぐ気持ちで行って結果こうなったので良かったです」と振り返った。三回には西川、上田の連打で無死一、三塁とし、捕逸で決勝点を奪