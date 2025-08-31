明後日2日(火)までは、西日本や東日本の内陸を中心に、強烈な日差しが降り注ぎ、体温を超える危険な暑さとなるでしょう。関東甲信の内陸では、最高気温が40℃に迫る所もありそうです。3日(水)以降は曇りや雨の日が増える見通しです。気温は引き続き平年を上回ることが多いものの、今日31日(日)のような暑さは収まるでしょう。4日(木)から5日(金)は、前線や熱帯擾乱の影響を受けて東日本や西日本の太平洋側で大雨の恐れがあります。