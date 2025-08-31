「ロッテ４−３ソフトバンク」（３１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ソフトバンクが逆転負けで２連敗。先発の松本晴が２回０／３を７安打３失点（自責点１）。１−０の二回に佐藤に左越え同点ソロを被弾。三回は連打で無死一、三塁のピンチを招き降板した。２番手で尾形が登板したが、嶺井の捕逸で勝ち越し点を献上するなど、この回２点を奪われた。四回は３番手の木村光が友杉にプロ１号ソロを浴びた。打線は二回に嶺井の