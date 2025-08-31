フジテレビアナウンサーの公式YouTubeチャンネルが31日、8カ月ぶりに動画を更新。同日に同局を定年退職する青嶋達也アナウンサーの「有馬記念ラスト実況」が公開された。フジテレビを定年退職する青嶋達也アナ青嶋アナは、中央競馬の一年を締めくくるグランプリレース「有馬記念」の実況を、2012年から10回にわたり担当。今回公開された動画は昨年末のレースのもので、青嶋アナの放送席での興奮の実況の様子を映している。青嶋アナ