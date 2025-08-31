【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『24 時間テレビ48』チャリティーランナー横山裕のもとへ、通称「横山会」メンバーがサプライズ応援にかけつけた。 ■なにわ男子・大橋和也＆藤原丈一郎の分もエール！ 横山を慕う後輩たち5人が、スタートから87キロ地点の休憩所に集結し、チャリティーランナー横山裕のサプライズ応援にかけつけた。集結したのはWEST.から濱田崇裕（「濱」