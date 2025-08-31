◇セ・リーグ阪神―巨人（2025年8月31日甲子園）優勝へのマジックを9としている阪神の前監督、岡田彰布オーナー付顧問（67）がスカイAの巨人戦中継でゲスト解説を務めた。岡田顧問は1点を追う巨人が岡本の右二塁打で無死二塁とした4回の攻撃が無得点に終わったことに「巨人は100試合以上試合して、まだ借金でしょ。きれいな野球しても勝ててないんやから」と連打が続くことを期待しているだけでは得点できないと力説した。