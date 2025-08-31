災害に備えてカセットボンベを備蓄している人は多いと思います。そんな中、経年劣化したカセットボンベを使わないよう、独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）がXの公式アカウントで紹介しています。NITEは「おうちのボンベは大丈夫？」「食品に”消費期限”があるように、カセットボンベにも”使用期限”があります」とXに投稿。その上で「劣化していると、ガス漏れして火災の恐れが…」「カセットボンベもローリングス