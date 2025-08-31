31日午後、愛知県豊橋市にある産業廃棄物の集積場と見られる場所で火事がありました。 【写真を見る】愛知・豊橋市で火事もの凄い勢いで炎と黒煙が…産業廃棄物の集積場かけが人なし 記者「もの凄い勢いで炎と黒煙が上がっています」31日午後1時ごろ、愛知県豊橋市東七根町で、「産業廃棄物の集積場と思われる場所から大量の炎と黒煙が上がっている」と通りかかった人から消防に通報がありました。消防によりますと、火は約3