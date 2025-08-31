【カイロ＝田尾茂樹】イスラム主義組織ハマスは３０日、パレスチナ自治区ガザでの指導者だったムハンマド・シンワル氏の死亡を明らかにした。ムハンマド氏は、２０２３年１０月のイスラエル奇襲の首謀者とされる元最高幹部ヤヒヤ氏の弟で、イスラエルが５月に殺害を発表していた。一方、中東の衛星テレビ局アル・アラビーヤは３１日、北部ガザ市でのイスラエル軍の作戦で、ハマス軍事部門のアブ・オベイダ報道官が死亡したと伝