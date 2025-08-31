ミランが、マルセイユに所属するフランス代表MFアドリアン・ラビオの獲得に向けて交渉を進めているようだ。31日、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏やイタリア紙『ガゼッタ・デッロ・スポルト』などが伝えている。現在30歳のラビオは、昨年7月に契約満了によりユヴェントスを退団し、昨年9月にマルセイユに加入。昨季はロベルト・デ・ゼルビ監督の下でチームの主力に定着し、公式戦31試合に出場して10ゴール6アシス