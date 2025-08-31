ブレントフォードに所属するコンゴ民主共和国代表FWヨアヌ・ウィサが、自身の去就に関して沈黙を破った。1996年9月生まれのウィサは、アンジェやロリアンなどフランスの複数クラブを経て、2021年夏からブレントフォードに加入。昨シーズンはプレミアリーグでキャリアハイの19ゴールを記録した。そんなウィサは今夏のステップアップを望み、特にニューカッスルがその獲得に強い関心を示してきた。しかし、ブレントフォード