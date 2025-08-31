YouTuberのHIKAKINが8月31日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「ヒカキンの1歳娘、ついにデビュー」と題した動画で、娘が初めてUUUMを訪れる様子を公開した。【動画】HIKAKIN、1歳娘が動画に登場初めてのUUUMに大興奮HIKAKINは、娘を抱っこした状態で「ミニキンちゃん、初めてのUUUM！」とコールすると、娘が「あっあっ！」と上を指さしながら反応。UUUMに到着すると、娘は大興奮の様子だった。ファンからは「もう1歳だと