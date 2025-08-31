夏の加入から連続で先発出場。４試合目のスタメンで、待望の移籍後初ゴールを決めた。清水エスパルスは８月31日、J１第28節で鹿島アントラーズとホームで対戦している。20分、郄橋利樹が先制点を挙げる。左サイドで縦パスに抜け出した松崎快が折り返すと、背番号38が滑り込みながら押し込んだ。 得点後はボールを叩きつける。そして、スタンドに向かって胸のエンブレムを誇示。注目の点取り屋が、目に見える結果