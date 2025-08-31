「ヤクルト−広島」（３１日、神宮球場）先発した広島・常広羽也斗投手（２３）がプロ入りワーストとなる１０安打、５失点で同最短の四回で降板した。１点リードの二回１死から３連打で同点とされると、なおも２死満塁で長岡に左前へ２点適時打を許した。青学大時代の主戦場だった神宮では、プロ入り初の登板。四回は１死から投手の下川に右中間を破られ、１死二塁のピンチを招いた。続く浜田に左前打でつながると、一、三