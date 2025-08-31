東北北部では、暖かく湿った空気の影響により、大雨となる所がある見込みです。９月１日夕方から２日にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、東北地方では、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。 ［気象概況］９月１日から２日にかけて、低気圧が日本海北部から千島近海に進み、低気圧からのびる前線が日本海を南下するでしょう。低気圧や前線に向かって暖かく湿っ