エイベックスが主催する音楽フェス「ａ−ｎａｔｉｏｎ２０２５」の二日目公演が３１日、東京・味の素スタジアムで開催された。終盤で登場したＨｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰは、２８日に中島裕翔がグループを電撃卒業したばかり。７人の新体制となってから初のパフォーマンスとなった。グループの公式チャンネルでステージの模様が配信され、開始直後で視聴者数は１２万人を記録した。ステージに７人のシルエットが写し出され