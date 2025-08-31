さよなら、マスク【漫画】本編を読む現在は社会人をしながら執筆を続けているはつきななこ(@nanako02190219)さん。2020年1月より、漫画やイラスト作品をpixivにて公開している。2022年1月公開の読切漫画「さよなら、マスク」は、はつきななこさんが自身の学生時代の体験をもとに描いた作品。どうしてもマスクを外せない主人公・大倉に共感した読者からたくさんのコメントが寄せられている本作。なぜこの作品を描いたのか、作品に込