8月31日、新潟競馬場で行われた4R・3歳未勝利（芝2200m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、オリオアルセーリオ（牝3・美浦・木村哲也）が快勝した。1.1/2馬身差の2着にヴィルナタール（牝3・美浦・手塚貴久）、3着にピコラ（牝3・美浦・黒岩陽一）が入った。勝ちタイムは2:13.3（良）。2番人気で江田照男騎乗、ムーンストラック（牝3・美浦・武市康男）は、4着敗退。