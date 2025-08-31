8月31日、札幌競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝2000m）は、横山武史騎乗の3番人気、エリプティクカーブ（牡2・美浦・萩原清）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に1番人気のネッタイヤライ（牡2・栗東・矢作芳人）、3着に2番人気のヴィスコンテッサ（牝2・栗東・松永幹夫）が入った。勝ちタイムは1:51.6（稍重）。【新潟記念】シランケドの大外一気が炸裂！…エネルジコは2着2024年セレクトセールで4700万円（税込）横山武史騎乗