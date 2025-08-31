◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（３１日・甲子園）阪神が３回に先制点を挙げた。１死から近本が四球、中野が左前打で一、二塁とし、森下が左前適時打で先手を取った。３年目の主砲はこれで今季７４打点目。昨季の７３打点を越え、キャリアハイに到達した。